Преследването на Хаменей: как ЦРУ и Мосад се опитват да открият Моджтаба

Това е тайна операция, за която никога не се говори официално и която никога не се потвърждава, но преследването на аятолах Моджтаба Хаменей занимава Мосад и ЦРУ.

Докато президентът Тръмп обмисля следващия си ход във войната с Иран, израелската служба за външно разузнаване и американските ѝ колеги съвместно се опитват да проследят върховния лидер, който пое властта, след като баща му, аятолах Али Хаменей, беше убит при израелски въздушен удар на 28 февруари. Предизвикателството за най-съвременните разузнавателни агенции в света е, че целта е престанала да дава знак за себе си. Изглежда, че Моджтаба не е вдигал телефона си и не е отварял лаптопа си от около 150 дни. Той се намира някъде в дълбоко подземие, с обезобразено лице от раните, получени при въздушния удар, при който загина баща му, и не смее да излезе на дневна светлина от страх да не бъде забелязан от американски шпионски спътник, пише The Times.

За да проследят баща му, Израел и САЩ използваха всички възможни кибертрикове, включително хакване на камери за контрол на движението в Техеран, за да засекат превозните средства, използвани от бодигардовете и сътрудниците на бившия върховен лидер. Технологията, координирана от Американската агенция за национална сигурност (NSA) и израелския ѝ еквивалент, известен като „Единица 8200“, разкри къде ще се намират Али Хаменей и основните му военни и разузнавателни служители на този ден. Всички те бяха ликвидирани.

Този път нещата стоят по-различно. Независимо дали има смисъл да се опитат да убият новия върховен лидер, когато е ясно, че всъщност военните управляват Иран, факт е, че Моджтаба играе ключова роля в режима и при вземането на решения за военни действия, а той е изчезнал.

Ключът към установяването на местонахождението му сега е човешкото разузнаване, а не технологиите за подслушване и наблюдение.

Все още има хора в разузнавателната общност, които смятат, че той може да е мъртъв и че Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) симулира, че е жив, за да легитимира войната си със САЩ.

Така че това, което е необходимо, е доказателство за неговото съществуване и потвърждение къде се укрива – може би в един от подземните тунели в Техеран или във военния бункер близо до религиозния град Кум, на около 90 мили южно от столицата.

Тъй като киберразследванията са по-малко ефективни, Мосад, с мрежата си от агенти в Иран – много от които са деморализирани и разочаровани ирански граждани – насочва усилията си предимно към тези два въпроса: Статусът на Моджтаба и местонахождението му.

"Предизвикателството за Израел е същият проблем, с който се сблъскахме, когато се опитвахме да намерим и освободим заложниците в Газа", заяви Рами Игра, бивш началник на отдел в Мосад. "Израелското разузнаване контролираше цялата Газа, всяка тоалетна беше подслушвана, за да се проследи къде ги държат, но не ги намерихме. Разчитахме прекалено много на електронните технологии и не достатъчно на реалните хора, на човешкото разузнаване. Моджтаба може и да не използва телефон, но ако изобщо съществува, разполага с други форми на комуникация, като например малки листчета хартия. Те използват многослойна мрежа от куриери, които пренасят съобщения."

Точно както Осама бин Ладен, основателят на Ал-Кайда, беше проследен от ЦРУ чрез един от куриерите му, така и Мосад се фокусира върху идентифицирането и проследяването на онези, които пренасят съобщения до и от Моджтаба.

Агенти на Мосад ли следят ключови фигури от режима, за да проследят Моджтаба? Президентът Масуд Пезешкиан, например, заяви, че е прекарал два часа и половина с ранения върховен лидер и каза, че той е добре.

Авнер Авраам, бивш подполковник от Мосад, посочи още един проблем в преследването на аятолаха.

"Те също използват двойници, точно както правеше Саддам Хюсеин", каза той. "Моджтаба пребивава на различни места и наемат хора да го хранят. Но това, което те не знаят, е дали храната, която му носят, е за истинския Моджтаба или за двойник. Така че вечер се прибират у дома и вярват, че се грижат за върховния лидер, докато всъщност той вероятно е фалшив."

В даден момент иранският народ ще поиска да види новия си върховен лидер. Той не се появи на погребението на баща си този месец. Единственото доказателство за съществуването му са няколко официални изявления относно войната, издадени от негово име.

Възможно ли е, за да успокои иранския народ, Моджтаба да запише лично послание, точно както правеше Бин Ладен, когато се укриваше в граничната зона между Афганистан и Пакистан?

"Дори и да не покаже лицето си, той би могъл да използва гласа си, за да отправи послание към иранския народ", каза Авраам. "Но това би могло да го направи уязвим. От аудиофайла е възможно да се извлече информация, като например типа на използвания записващ уред и евентуално мястото, където е бил записан гласът."

Ако Мосад и ЦРУ успеят да установят местонахождението на Моджтаба, политическите лидери в САЩ и Израел ще трябва да решат как да действат въз основа на тази информация.