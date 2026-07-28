BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 121

Йотова благодари на Радев за подкрепата: Да продължим да отстояваме държавността

28.07.2026 | 21:58 ч. Обновена: 28.07.2026 | 21:58 ч. 18
БГНЕС

БГНЕС

"Благодаря на Румен Радев и на "Прогресивна България" за доверието и подкрепата", написа в социалната мрежа президентът Илияна Йотова.

"Преди десет години поехме ангажимент да работим единствено в интерес на българските граждани, с отговорност пред тях и вярност към българската Конституция. Изминахме дълъг път заедно и показахме колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика.

Свързани статии

Благодаря и на всички граждани и организации, които през последните дни застанаха зад мен", пише тя във Facebook.

Йотова споделя още, че приема това доверие с признателност, но и с ясното съзнание за огромната отговорност.

"Пред нас стои сериозна задача, която изисква единство, а не разделение. Вярвам, че заедно можем да продължим да отстояваме държавността, националния интерес и единството на българското общество", казва още Илияна Йотова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Илияна Йотова президент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem