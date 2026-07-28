Българско? Над 80% от плодовете и зеленчуците у нас са внос

Все повече земеделци в сектор плодове и зеленчуци в България спират производство и ако тенденцията се запази, страната ни ще остане без местни производители. За последните десет години българското производство е намаляло с 35-50%. Това каза Цветан Цеков, председател на Национална браншова камара "Плодове и зеленчуци", в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

За да се преобърне негативната тенденция, са нужни законодателни промени, както и промени, свързани с напояването, тъй като над 95% от напоителните съоръжения в страната са разрушени и едва 1-1,5% от площите се напояват, отбеляза Цеков.

За ниска себестойност на производството е нужна и работна ръка, която да има нормални нива на заплащане, но без да извива ръцете на производителите, когато дойде време за прибиране на реколтата от сезонни плодове, посочи той и добави, че в някои случаи се стига до положение, при което до 50% от стойността, на която продават производителите, отива за разходи за труд.

Добра реколта тази година и ниски изкупни цени

Тази година е по-благоприятна от предходната относно плодовете, като почти в цялата страна има добра реколта, съобщи Цеков, но добави, че изкупните цени са изключително ниски поради липсата на организация на пазара на изкупуването, на държавна политика относно уязвимите сектори на плодовете и зеленчуците, нелоялната конкуренция и безконтролния внос от трети страни.

„Нужни са реални обединения на производителите подобно на кооперативите в Западна Европа, които логистират, обединяват партидите, търгуват произведената продукция с търговските вериги, крайните потребители, преработвателите.“

Нужни са законодателни промени като Закон за кооперирането, Закон за браншовите организации, които да грантират сигурността на производителите в такива обединения и да им дадат конкурентни пазарни предимства, за да устоят на предизвикателствата на нелоялния внос, смята събеседникът.

Те ще спомогнат също да се гарантира българският произход на продукцията, която се продава в търговските вериги, и запазването на цените, така че производителите да не продават под себестойността и без печалба, посочи той и добави, че е нужно да се гарантира поне 20% печалба, така че производителите да могат да инвестират и да изхранват семействата си.

Българските продукти трудно стигат до търговските вериги

Разликите в производствените цени и цените за крайните потребители остават високи, съобщи Цеков и даде за пример корнишоните, които се изкупуват на цена от 40-90 цента, прасковите и кайсиите, чиято изкупна цена е 50-60 цента, сливите – 40-50 цента. На пазара цените на плодовете и зеленчуците са няколко пъти по-високи, добави той.

В тази връзка браншовата камара е инициирала Закон за агрохранителната верига съвместно с Министерството на земеделието, който миналата година е бил почти завършен, но така и не е видял бял свят. Той е регламентирал как да се изкупува продукцията и какви да бъдат надценките на търговците и прекупвачите, така че потребителите да получат балансирана пазарна цена, а производителите да продават поне с минимална печалба, за да оцеляват в трудните времена, отбеляза събеседникът.

„В сезон, в който има българска продукция, наблюдаваме увеличение на българските плодове и зеленчуци в търговските вериги, но въпреки добрите реколти има предлагане на гръцка, македонска, турска продукция.“

Според Цеков достъпът на българските плодове и зеленчуци до търговските вериги остава труден, тъй като те преминават през посредници и пакетажни складове, свързани с веригите, които подменят голяма част от българската продукция. По думите му това се случва постоянно и на този етап няма решение въпреки уверенията на търговските вериги, че ще продават български продукти.

Поради липсата на устойчива политика за развитието на сектор плодове и зеленчуци в България страната ни е загубила огромен производствен потенциал и производители, които няма да се върнат, изтъкна събеседникът и добави, че секторът вече е в Червената книга.

„Над 80% от продуктите, които се продават на целогодишна база в сектор плодове и зеленчуци, са внос.“

Сред проблемите, които Цеков посочи, е и високото ДДС върху плодовете и зеленчуците от 20%, докато в съседните страни ставката е до 10%. Това, по думите му, прави българските производители неконкурентоспособни и създава голям сив сектор.

България има експортен потенциал за някои плодове, но той намалява всяка година, отбеляза събеседникът и добави, че от традиционен износител на плодове и зеленчуци страната ни е станала традиционен вносител.

„Цели се унищожаване на местните производства в краткосрочен и дългосрочен план, за да се наложат търговските монополи и да останем без конкурентна българска продукция. Нямаме експортен потенциал, нямаме вътрешен производствен потенциал.“

Какви плодове все още изнася страната ни и какви са проблемите? Защо правилата на ЕС поставят българските производители в неизгодно положение?

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