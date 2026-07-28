Васил Велев: "Прогресивна България" не бяха достатъчно смели за бюджета

Президентът Илияна Йотова обявява утре ще наложи ли вето на Бюджет 2026.

"Не очаквам Йотова да наложи вето, това са разговори, които губят време. Трябва да гледаме бюджета за 2027 година. Това да е центърът на дискусията, не всички работодатели приеха бюджета. Точно АИКБ се въздържахме, но може сега да го подкрепим - да подкрепим бюджета срещу ветото, защото това е губене на енергия. Двата по-малки бюджета са обнородвани и този бюджет също е приет", каза председателят на АИКБ инж. Васил Велев в студиото на "Денят ON AIR".

Според него, докато текат процедурите и дискусиите, 2026 година ще свърши.

"В този бюджет има много слабости, заради което ние се въздържахме от подкрепа и сега усилията трябва да бъдат насочени към това те да не бъдат допуснати в следващия бюджет. За подкрепата за бюджета изказвам лично мнение, не е обсъждано в Управителния съюз, но това е загуба на обществена енергия. В бюджета, който беше приет, имаме огромен дефицит - 5,7%, но нека припомни, че към края на първото тримесечие, ние се изхитрихме да постигнем дефицит от 7,3% и сме номер едно в целия ЕС. Тоест, ние тръгваме от 7,3% дефицит и го свеждаме до 5,7%", допълни Велев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той поясни, че редица правителства са криели реалния дефицит.

"Ние от няколко години обясняваме, че дефицитът не е това, което се представя, защото се избутват разходи занапред. Разходи не се отчитат, не се фактурират, не се осчетоводяват, пренасят се в следващи периоди и обратно - вземания, които трябва да се съберат следващата година, се издърпват в текущата, за да се закърпят 3-те процента. Но миналата година и това не помогна", подчерта гостът.

"Асен Василев така управлява личните си финанси, че от цял свят го гонят кредитори и съдружници, и водят съдебни дела срещу него, а ние сме му дали да управлява хазната. Помните, че и Борисов искаше да бъде готин, да се хареса на всички, влизайки в Еврозоната. "Прогресивна България" не бяха достатъчно смели да предприемат още с бюджета за текущата година необходимите реформи - има 10% съкращение на разходите в някои администрации, но в най-големите няма. В МВР - няма, в съдебната система също няма. А в тези две системи отново сме номер едно в Европейския съюз по разходи за възнаграждение, като дял от БВП", поясни председателят на АИКБ.

Велев се възмути, че от бюджета хиляди хора получават и заплати, и пенсии, и осигуровки.

"Можеше поне осигуровките да започнат да си плащат. Няма бюджетна система, която да не подлежи на оптимизация. От друга страна и приходите за този бюджет са малко подценени. При тази инфлация можеше да бъдат по-амбициозни. Можеше да се търси по-нисък дефицит - от порядъка на 4-4,5%. И няма никаква драма с минималната работна заплата. За последните 3 години имаме 55% ръст на МРЗ при увеличение на БВП с под 8%, ръст на производителността от едва 4% и спад на индустриалното производство. В света минимална работна заплата получават между 3 и 5% от хората, у нас са 35-40%", коментира той.