Захарова с остри обвинения към Киев след нападение срещу ирански кораб

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира нападението на киевския режим срещу ирански кораб в Каспийско море, наричайки инцидента терористичен акт, съобщава Комсомольская правда.

Според Захарова подобни действия надхвърлят всякакви законови и морални норми.

"Това е истинска терористична атака. На съвременен език, терористична атака, от гледна точка на може би световната практика, е такава, която е произлязла от възраждащата се практика на морското пиратство", заяви тя по радио "Спутник".

На 25 юли иранското външно министерство обяви, че Киев, в нарушение на международното право, е атакувал ирански търговски кораб в Каспийско море.