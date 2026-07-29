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Захарова с остри обвинения към Киев след нападение срещу ирански кораб

Това е истинска терористична атака

29.07.2026 | 09:44 ч. Обновена: 29.07.2026 | 09:50 ч. 14
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира нападението на киевския режим срещу ирански кораб в Каспийско море, наричайки инцидента терористичен акт, съобщава Комсомольская правда.

Според Захарова подобни действия надхвърлят всякакви законови и морални норми.

"Това е истинска терористична атака. На съвременен език, терористична атака, от гледна точка на може би световната практика, е такава, която е произлязла от възраждащата се практика на морското пиратство", заяви тя по радио "Спутник".

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На 25 юли иранското външно министерство обяви, че Киев, в нарушение на международното право, е атакувал ирански търговски кораб в Каспийско море.

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