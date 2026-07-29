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"Възраждане": Решението на ВКС за смяна на пола на три лица е грешка

Това е заплаха за Конституцията, заяви Костадинов

29.07.2026 | 11:43 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов каза в кулоарите на парламента, че Върховният касационен съд (ВКС) е постановил съдебно решение в полза на три лица за юридическо признаване на тяхната смяна на пола. Това е опасна практика, защото означава, че България няма своя Конституция, каза Костадинов.

Терминът "смяна на пола" е юридически и медицински неверен и некоректен. Трябва да се говори за кастрация или самокастрация, коментира Костадинов.

Въпреки че в България има решение на Конституционния съд от 2018 г., с което ясно се дефинира какво означава пол и че той е само биологичен, в момента ставаме свидетели на анулиране на практика на българската конституция и прескачане на Конституционния съд, който единствен има правото да тълкува Конституцията, обясни Костадинов, цитиран от БТА.

Единственото нещо, което можем да направим, е да се обърнем към Конституционния съд с искане, което трябва да бъде подкрепено от поне 48 депутати, каза Костадин Костадинов и добави, че ще потърсят подкрепата на "Прогресивна България".

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Попитан дали "Възраждане" са потърсени за подкрепа от страна на ГЕРБ-СДС за внасяне на жалба в Конституционния съд срещу Бюджет 2026 Костадинов отрече това да се е случвало.

На въпрос дали на председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в парламента датата 25 октомври е обсъждана за провеждане на президентските избори той отговори, че е обсъждана.

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