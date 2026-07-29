Сабрутев, ПП: Държавният бюджет не е екселска таблица

Депутатът от “Продължаваме промяната” Венко Сабрутев заяви от трибуната на Народното събрание, че държавният бюджет не е екселска таблица, а списък от приоритети на управляващите.

“Тъй като новите управляващи, които дойдоха със заявка за изграждане на Национална детска болница, премахват ясния законодателен ангажимент за изграждането ѝ, вие имате право да искате от президента да наложи вето върху този гнусен бюджет”, се казва в декларацията на ПП, изчетена от Сабрутев.

По думите му, един от основните мотиви е премахването на ангажимента за изграждане на Национална детска болница.

“През 2024 г. в бюджета на Асен Василев се поема ясен и категоричен ангажимент за започване на проект за изграждане на Национална детска болница в София. През 2025 г. управлението се сменя и бюджетът се изготвя от Теменужка Петкова (ГЕРБ-СДС), и държавата продължава своя ангажимент за изграждането ѝ. Същото управление през 2026 г. вкарва бюджет, който така и не стигна до гласуване. В тригодишната му прогноза Националната детска болница е вписана ясно и категорично на стойност 25 млн. евро”, посочи Сабрутев.

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Депутатът добави, че в бюджета на вицепремиера Гълъб Донев вторият ред от таблицата за Националната детска болница изчезва и става “Напоителни системи ЕАД“, каза Венко Сабрутев.