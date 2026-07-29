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Почина популярен актьор, участвал в "Игра на тронове" и филм за Бонд

Том Чадбън си отиде на 80-годишна възраст

29.07.2026 | 12:07 ч. 0
Снимка: Imdb

Снимка: Imdb

На 80-годишна възраст почина популярният британски актьор Том Чадбън почина, съобщават от семейството на актьора.

Чадбън оставя зад себе си впечатляваща кариера, като една от най-разпознаваемите му роли е тази на Дъган в "Доктор Кой" от 1979 г.

През 2017 г. Том Чадбън влиза в ролята на върховния септон Мейнард в седмия сезон на "Игра на тронове". 

Актьорът е бил част още от каста на "Шерлок Холмс", "Убийства в Мидсъмър", "Отец Браун".

На големия екран Чадбън се появява във филма за Джеймс Бонд "Казино Роял".

"Том беше познато лице за мнозина благодарение на многобройните си телевизионни и филмови роли. Той винаги беше топъл и приятелски настроен човек", написаха от Fantom Films.

 

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