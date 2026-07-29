Снимката казва всичко: Експерт анализира срещата между Тръмп и Нетаняху

Снимката говори сама по себе си.

Според експерт по езика на тялото вицепрезидентът Джей Ди Ванс е изглеждало "напрегнат“, докато е позирал до израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и президента Тръмп по време на посещението на израелския премиер в Белия дом във вторник.

Ванс, убеден скептик по отношение на американската интервенционистка политика в чужбина и привърженик на стремежа към мир с Иран, е присъствал на срещата, след като е пропуснал по-ранната такава с украинския президент Володимир Зеленски, за да участва в церемонията в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина).

Наблюдава се дистанция

"Налице е дистанция между Ванс и останалите. Той изглежда сякаш е извън групата, а усмивката му е напрегната – личи си напрежението в долната му челюст“, заяви пред The New York Post Лилиан Глас, експерт по езика на тялото от Флорида.

"Той не изглежда особено спокоен, пръстите на лявата му ръка са свити, което е признак за напрежение и дискомфорт“, допълни Глас, която е участвала като вещо лице по въпросите на поведенческия анализ във федерални съдилища и съдилища на щатско ниво.

Това рязко контрастира с Тръмп, чиито ръце и пръсти са напълно отпуснати.

“Prime Minister Bibi Netanyahu of Israel, along with myself and Representatives. Had a very good meeting! Obviously, many important subjects were discussed.” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/eAfJPpiJMl — The White House (@WhiteHouse) July 29, 2026

Срещите в Белия дом със Зеленски и Нетаняху се проведоха при закрити врати и без достъп за пресата.

Ванс влезе в остър конфликт със Зеленски по време на среща в Овалния кабинет на 28 февруари 2025 г., на която присъстваха представители на медиите, макар че по-късно двамата изгладиха отношенията си.

Трудни разговори

Миналия месец вицепрезидентът остро разкритикува членове на кабинета на Нетаняху заради публичното им отричане на меморандума за разбирателство с Иран. Съобщава се също, че той е отправил остри критики и към някои от твърденията на Нетаняху в разговори при закрити врата.

"Ако бях член на израелското правителство, вероятно нямаше да нападам единствения си силен съюзник, останал ми в целия свят“, заяви Ванс по време на брифинг в Белия дом.

Тръмп също е водил трудни разговори с Нетаняху на моменти. Преди срещата им президентът публично изрази недоволство от изтичането на информация, че израелският лидер възнамерява да го информира за ядрената дейност на Иран в "Пикакс Маунтин“ (Pickaxe Mountain).

Въпреки това Глас прецени, че кадрите от срещата във вторник между Тръмп и Нетаняху издават приятелско отношение помежду им.

Според нея Тръмп е изглеждал "се радва да види Нетаняху“ и е имал "искрена усмивка“.

"Тръмп е напълно отпуснат, както в изражението на лицето, така и в езика на тялото си, докато чете от бележката“, отбеляза експертът по повод снимката, на която президентът чете текст от листче. "Кракът му е насочен към Нетаняху, което означава, че той искрено харесва Биби и се чувства много комфортно в неговата компания".

Що се отнася до снимките от срещата със Зеленски, Глас установи, че и украинският президент, и Тръмп изглеждат щастливи от срещата помежду си.

“Great Honor to meet with President Zelenskyy of Ukraine. Many things were discussed. The meeting went very well!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/aqVOBWqH6m — The White House (@WhiteHouse) July 29, 2026

"Тръмп е искрено щастлив – усмивката му е истинска, а главата му е наклонена към Зеленски. Зеленски прави същото – накланя глава към Тръмп“, коментира тя снимката, на която двамата са седнали.

Много показателно и добър знак е, че лактите им се докосват. Те са във физически контакт, което означава, че искрено се харесват и се радват на компанията си.

Експертът по език на тялото отбеляза, че на друга снимка Зеленски изглежда "предпазлив и сдържан“, а държавният секретар Марко Рубио също изглежда "нащрек“.

Изглежда, че през последните месеци Тръмп е променил отношението си към Украйна в положителна посока, тъй като съюзникът на САЩ се е оказал изключително силен противник на Русия – особено благодарение на способностите си в областта на дроновете.