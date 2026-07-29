Тялото на 22-годишен мъж с огнестрелна рана е намерено в Стара Загора

Тялото на мъж на 22 години е намерено вчера по обяд в близост до жилищна сграда в старозагорския квартал „Три чучура - север", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При извършения оглед е установено, че тялото на мъжа е с огнестрелна рана в областта на главата, а в близост до него се е намирал пистолет, допълват от полицията.

Във Второ Районно управление - Стара Загора е образувано досъдебно производство.

За БТА прокурор Георги Николов посочи, че се работи по всички версии за изясняване на всички факти и обстоятелства по повод инцидента. Предстои назначаването на експертизи.