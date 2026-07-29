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Тялото на 22-годишен мъж с огнестрелна рана е намерено в Стара Загора

В близост до него се е намирал пистолет

29.07.2026 | 11:32 ч. Обновена: 29.07.2026 | 11:32 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Тялото на мъж на 22 години е намерено вчера по обяд в близост до жилищна сграда в старозагорския квартал „Три чучура - север", съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

При извършения оглед е установено, че тялото на мъжа е с огнестрелна рана в областта на главата, а в близост до него се е намирал пистолет, допълват от полицията. 

Във Второ Районно управление - Стара Загора е образувано досъдебно производство. 

За БТА прокурор Георги Николов посочи, че се работи по всички версии за изясняване на всички факти и обстоятелства по повод инцидента. Предстои назначаването на експертизи.

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