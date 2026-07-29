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Момиченцето на загиналия пилот кап. Венцислав Дункин има нужда от помощ

Анастасия е едва на година и шест месеца, но вече води най-трудната битка за своето здраве

29.07.2026 | 14:32 ч. 8
Снимка: Министерство на отбраната

Снимка: Министерство на отбраната

Благотворителна дарителска кампания „Надежда за Анастасия“ се организира за лечението на Анастасия Дункина. Тя е едва на една година и шест месеца, но вече води най-трудната битка за своето здраве. След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство.

Анастасия е дъщеря на пилота от Военновъздушните сили капитан Венцислав Дункин, загинал при изпълнение на своя воински дълг, и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка - за здравето на собственото си дете.

Необходимите средства за тримесечния курс на лечение за Анастасия възлизат на 7 416,15 евро.

Можете да помогнете на Анастасия чрез банковата сметка на Сдружението на жените военнослужещи:

Банка: ОББ АД Обединена Българска банка (България) ЕАД

IBAN: BG21UBBS81551016949210

BIC: UBBSBGSF

ВАЛУТА: EUR

Титуляр на сметката: Сдружение на жените военнослужещи

Основание за плащане: Дарение за лечението на Анастасия Дункина

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Припомняме, че на 13 септември 2024 г. при подготовка за демонстрации учебен самолет се разби край „Граф Игнатиево”. Загинаха двама опитни пилоти - майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин от авиобаза „Долна Митрополия”. Те бяха повишени посмъртно във военно звание.  

 

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Тагове:

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