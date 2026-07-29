Момиченцето на загиналия пилот кап. Венцислав Дункин има нужда от помощ

Благотворителна дарителска кампания „Надежда за Анастасия“ се организира за лечението на Анастасия Дункина. Тя е едва на една година и шест месеца, но вече води най-трудната битка за своето здраве. След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство.
Анастасия е дъщеря на пилота от Военновъздушните сили капитан Венцислав Дункин, загинал при изпълнение на своя воински дълг, и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка - за здравето на собственото си дете.
Необходимите средства за тримесечния курс на лечение за Анастасия възлизат на 7 416,15 евро.
Можете да помогнете на Анастасия чрез банковата сметка на Сдружението на жените военнослужещи:
Банка: ОББ АД Обединена Българска банка (България) ЕАД
IBAN: BG21UBBS81551016949210
BIC: UBBSBGSF
ВАЛУТА: EUR
Титуляр на сметката: Сдружение на жените военнослужещи
Основание за плащане: Дарение за лечението на Анастасия Дункина
Припомняме, че на 13 септември 2024 г. при подготовка за демонстрации учебен самолет се разби край „Граф Игнатиево”. Загинаха двама опитни пилоти - майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин от авиобаза „Долна Митрополия”. Те бяха повишени посмъртно във военно звание.
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