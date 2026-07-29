Мирчев: Да се въоръжаваме със западна техника, не с полски МиГ-ове

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев е категоричен, че страната ни не трябва да се превръща в гробище за съветски самолети.

“Във времена, когато България трябва да се превъоръжава със западна техника, техника от НАТО, се оказа, че сме поискали да купим полски МиГ-29“, обясни Мирчев.

Миналата седмицата стана ясно, че на база публикации в полските медии стана ясно, че страната ни се интересува от закупуването на самолетите.

“Беше отречено първоначално от Министерство на отбраната, след което се потвърди. Според нас това е вредно действие. В никакъв случай България не трябва да взима никакви МиГ-29. България трябва да се стреми да взима модерни НАТО-ски самолети и ще подкрепим всяко подобно действие, като се надяваме българското правителство по адекватен начин да реагира тук“, каза още Мирчев.

Самолети втора употреба

Попитан как гледа на идеята на кабинета за обмисляне на вариант за купуване на “Грипен“ и F-16 втора употреба, Мирчев отговори, че това е правилно, като направи уточнение, че няма самолети втора употреба, а има самолети с определен живот и такива без такъв.

Според депутатът е правилно да се вземат или F-16, или “Грипен“, или това, което експертите в Министерство на отбраната решат, че е нужно в момента на страната, но да не се превръщаме в гробище за съветски самолети.

“Всяка страна от НАТО вече се е отървала от тези МиГ-29. Нека Полша да направи с тях каквото прецени, но не България да плаща за това те да идват в страната ни и реално да не могат да бъдат използвани за нищо съществено“, каза още Мирчев.