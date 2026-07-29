Министър Пулев: Държавата запазва оперативния контрол върху "Лукойл България"

България ще продължи да упражнява оперативен контрол върху "Лукойл България" чрез института на особения търговски управител, като едновременно с това ще гарантира спазването на санкционните режими на ЕС, САЩ и Великобритания, обяви министъра на икономиката Александър Пулев.

Той добави, че кабинетът е предприел мерки и действия, за да не се стигне до връщане на оперативния контрол върху дружеството на руските собственици и мениджъри след влизането в сила на решението на Конституционния съд. "Това означава санкции, затваряне на рафинерията, сътресение на пазара на горивата, сътресение за българските потребители", обясни Пулев.

Министърът на икономиката добави, че по време на закрито заседание Министерският съвет е предприел действия две дружества от групата на "Лукойл" – "Лукойл Авиейшън България" ЕООД и "Лукойл България Бункер" ЕООД – да бъдат обявени за обекти, свързани с националната сигурност на Република България.

"Правителството уважава частната собственост. Правителството уважава частните интереси, но правителството се води единствено и основно от интереса на българските граждани и от интереса на българските домакинства и потребители", отбеляза министърът.

“30-секундна агресия”

Пулев определи като "30-секундна агресия" промените в закона за "Лукойл", приети по време на кабинета "Борисов". Според него те са създали риск от арбитражни спорове за потенциални щети от 3 млрд. лева, както и проблеми, свързани с блокиране на сметки и диверсификацията на доставките на горива.

"30 секунди агресия в Икономическата комисия създадоха цяла каскада от проблеми, които застрашиха интереса както на българските потребители, на българските граждани, така и на икономическите процеси в страната. 30 секунди – потенциални 3 милиарда щети в резултат на арбитражни спорове. 30 секунди агресия – блокиране на сметките на "Лукойл България" и ограничаване на опциите на българските дружества за диверсификация на горивата от несанкционирани доставчици на петрол, регистрирани в Швейцария. Тридесетсекундни изменения, които бяха обявени за противоконституционни с решение на Конституционния съд", коментира Пулев.