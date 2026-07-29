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Президентът Йотова отказа да наложи вето и обнародва Бюджет 2026

Невъзможно е да се допуска финансова и институционална насигурност

29.07.2026 | 15:11 ч. Обновена: 29.07.2026 | 15:12 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

В изявление президентът Илияна Йотова съобщи, че няма да наложи вето и обнародва законопроекта за Държавния бюджет за 2026 година.

Бюджетът се обнародва с указ на президента в официалния вестник, за да влезе в сила. Процесът включва гласуване от парламента, издаване на указ и публикуване.

“Обнародвам бюджета за 2026 година. Не може повече да се допуска институционална и финансова несигурност. Вето ще постави под още по-голям риск финансите на държавата”, каза държавният глава.

Според Йотова работата на всички институции трябва да бъде насочена към Бюджет 2027. 

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“С връщането на бюджета за тази година още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, образование и здравеопазване За мен бюджетът не е начин за политиканстване, избори и личностно противоборство. Не е начин за самоцелно вето”, каза още Йотова.

От ПП вече обявиха, че ако не се стигне до вето, ще сезират Конституционния съд. Те вече събраха над 26 000 подписа с този призив нещо. Подобно намерение вече беше изявено и от ГЕРБ-СДС. 

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Илияна Йотова президент вето Бюджет 2026 обнародване Държавен вестник
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