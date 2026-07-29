Президентът Йотова отказа да наложи вето и обнародва Бюджет 2026

В изявление президентът Илияна Йотова съобщи, че няма да наложи вето и обнародва законопроекта за Държавния бюджет за 2026 година.

Бюджетът се обнародва с указ на президента в официалния вестник, за да влезе в сила. Процесът включва гласуване от парламента, издаване на указ и публикуване.

“Обнародвам бюджета за 2026 година. Не може повече да се допуска институционална и финансова несигурност. Вето ще постави под още по-голям риск финансите на държавата”, каза държавният глава.

Според Йотова работата на всички институции трябва да бъде насочена към Бюджет 2027.

“С връщането на бюджета за тази година още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, образование и здравеопазване За мен бюджетът не е начин за политиканстване, избори и личностно противоборство. Не е начин за самоцелно вето”, каза още Йотова.

От ПП вече обявиха, че ако не се стигне до вето, ще сезират Конституционния съд. Те вече събраха над 26 000 подписа с този призив нещо. Подобно намерение вече беше изявено и от ГЕРБ-СДС.