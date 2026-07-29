Жега на Балканите: В Сърбия се подготвят за 42°C

Републиканският хидрометеорологичен институт на Сърбия (RHMZ) издаде предупреждение за продължителна гореща вълна, която ще обхване страната през първата половина на август.

Пикът на жегите се очаква около 9-10 август като се предполага, че максималните температури ще достигнат до 42°C.

В сряда в по-голямата част от страната влиза в сила жълт код за опасно време, а оранжев – за районите, където прогнозите предвиждат температури над 35 градуса. Оранжевият код не е просто формалност; той сигнализира за опасни метеорологични условия и сериозен риск за здравето - най-вече за децата, възрастните хора, пациентите с хронични заболявания и всички, които работят на открито, съобщават сръбските медии.

Нощите няма да донесат прохлада, а минималните температури ще варират между 20 и 24 градуса, а в Белград се очакват тропически нощи с температури около 25 градуса.

“Тропическа нощ“ е метеорологичен термин за нощ, през която температурата не пада под 20 градуса. На практика това означава, че бетонът в града не изстива, поради което тялото не може да си почине от жегата.

Според прогнозата горещата въздушна маса, идваща от Северна Африка и Средиземноморието, ще донесе слънчево и необичайно горещо време в цялата страна.

Заради екстремните температури властите задействаха системата за ранно предупреждение и изпратиха спешни SMS съобщения до гражданите в цялата страна.