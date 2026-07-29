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Голям пожар избухна в София, пожарникари гасят пламъците (ВИДЕО)

На място незабавно са изпратени екипи на пожарната

29.07.2026 | 14:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Голям пожар избухна в района на софийския квартал "Модерно предградие". Гъсти облаци черен дим в близост до ж.к. "Люлин", се виждат от различни части на София. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната, които работят по овладяването на пламъците.

Все още няма официална информация каква е причината за пожара, какъв обект е засегнат, както и дали при инцидента има пострадали, или нанесени материални щети, пише Нова телевизия.

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