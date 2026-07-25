Ген. Иван Лалов: Не се опитваме да саботираме Украйна за МиГ-29, грижим се за България

България е можела да откаже разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза "Безмер", ако е преценила, че съществува реален риск за националната сигурност. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по отбрана ген. Иван Лалов от "Прогресивна България" в ефира на NOVA, като увери, че към момента няма непосредствена опасност страната ни да се превърне в мишена на Иран.

По думите му авиобаза "Безмер" е съвместно съоръжение, което функционира по силата на действащо споразумение, а в нея и преди са били разполагани американски и натовски самолети и техника.

"Ако бъде поискано разполагането на бойни самолети или военнослужещи, които да участват във военни действия, въпросът отново ще бъде подложен на дебат, включително в Народното събрание", заяви Лалов.

Той беше категоричен, че България няма да стане мишена на ирански ракетни удари заради разполагането на самолетите цистерни

"Ракетите, за които се говори, са с обсег около 1400-1500 километра, а разстоянието между Иран и България е по-голямо", обясни председателят на Комисията по отбрана.

Лалов коментира и предупрежденията на Техеран към държавите, подкрепящи американските операции. Според него подобна реакция е очаквана, но България единствено изпълнява поетите съюзнически ангажименти в рамките на действащите международни споразумения.

Той подчерта, че разполагането на самолетите цистерни в авиобаза "Безмер" е значително по-безопасно, отколкото базирането им на гражданско летище с интензивен пътнически трафик. По думите му охраната на базата вероятно ще бъде допълнително засилена, а американските военни ще поемат охраната на собствената си техника.

Лалов уточни, че логистичната поддръжка на самолетите, включително доставките на гориво, ще бъде изцяло ангажимент на американската страна.

Председателят на Комисията по отбрана коментира и състоянието на българската бойна авиация, като подчерта, че страната все още не може да се откаже от МиГ-29.

"Не можем да избягаме от МиГ-29", заяви Лалов и обясни, че подготовката на пилотите за F-16 изисква време.

По думите му новите изтребители постепенно ще започнат да поемат дежурствата по охрана на въздушното пространство, но в началото няма да могат да изпълняват всички задачи.

Той потвърди, че значителна част от българските МиГ-29 се нуждаят от ремонт, а два от самолетите постоянно изпълняват задачи по мисията "ер полисинг".

Именно затова България търси възможности за доставка на резервни части, включително от Полша

"Това не е саботаж спрямо Украйна, а грижа за сигурността на българското въздушно пространство и защитата на въздушния ни суверенитет", подчерта Лалов.

По темата за президентските избори той определи кандидатурата на Илияна Йотова като "добра", но уточни, че "Прогресивна България" все още не е взела решение кого ще подкрепи. Предстои партиен форум, на който ще бъде обсъдено дали формацията ще издигне собствен кандидат, ще подкрепи Йотова или ще застане зад друга кандидатура.

Лалов коментира и бюджета за отбрана, като прогнозира, че заплатите на военнослужещите вероятно ще останат замразени и през следващата година.

По думите му бъдещото увеличение на възнагражденията и осигуровките ще зависи от икономическото развитие на страната и финансовите възможности на държавата.