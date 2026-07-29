Софийската митрополия наложи църковно наказание на архимандрит Никанор

Със заповед на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил Софийската епархия е наложила пълно запрещаване от свещенослужение за 15 дни на архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков, игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян" край село Гигинци, съобщиха от Софийската света митрополия.

Наказанието „аргос" е наложено със заповед от 28 юли 2026 г. и е в сила от 29 юли. Основание за него е държание несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата.

Архимандрит Никанор е уведомен по телефона за заповедта, след като трима клирици на Софийската епархия са установили отсъствието му от манастира, без благословението на епархийския му митрополит.

Срещу архим. Никанор (Христо) Христов Мишков е образувано и Църковно-наказателно дело № 2/2026 г. по описа на Софийския епархийски съд, казаха още от митрополията.