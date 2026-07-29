Румен Радев и италианският концерн "Leonardo" са обсъдили модернизацията на БА

Модернизацията на Българската армия и интереса на България да придобие противопожарни самолети обсъдиха министър-председателят Румен Радев и представители на италианския концерн "Leonardo" на срещата в Министерския съвет, в която е участвал и министърът на отбраната Димитър Стоянов, съобщиха от правителствената пресслужба.

Доброто сътрудничество между България и "Leonardo" в процеса на модернизация на Българските въоръжени сили, както и доставката и поддръжката на хеликоптерите, които днес се използват в спешната медицинска помощ по въздуха у нас, бяха сред акцентите на срещата. Придобиването на транспортни средства и други общи проекти бяха очертани като потенциали сфери на сътрудничество, посочиха още от правителствената пресслужба.

Премиерът Румен Радев подчерта, че политиката на българското правителство по отношение на модернизацията на Въоръжените сили е не само придобиването на отбранителна техника, но и ефективното участие на български компании във веригите на доставки на части и компоненти за нейната поддръжка, както и създаване на съвместно производство, посочиха също от пресслужбата.

Премиерът Румен Радев вчера обсъди възможностите за партньорство с Axon за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната.