МС намали таксите за студентите в платена форма

Министерският съвет одобри промени в Закона за висшето образование, с които се намалява минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища и се въвежда ограничение за тяхното поскъпване по време на следването.

Законопроектът предвижда минималният размер на таксите за студентите в платена форма на обучение да бъде намален от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението, които държавата осигурява за студентите, приети по държавна поръчка.

Досега всяко увеличение на държавната издръжка водеше автоматично и до ръст на таксите за студентите в платена форма. С предложената промяна базовият минимум се намалява с 10 процентни пункта, като очакванията са това да се отрази в по-ниски разходи за обучаващите се.

С цел да се осигури по-голяма предвидимост за студентите, се въвежда и ново изискване – таксите за платено обучение няма да могат да се увеличават с повече от 20% спрямо размера им през първата година от следването. Според мотивите към законопроекта по този начин ще се избегнат резки увеличения, които биха могли да направят обучението финансово непосилно и да затруднят завършването на студентите.

Промените предвиждат и административни облекчения. Занапред удостоверяването на завършена образователна степен, както и на признато образование, придобито в чужбина, ще се извършва служебно от административните органи. Така отпада необходимостта гражданите сами да представят тези документи, което ще намали административната тежест и ще ускори процедурите.