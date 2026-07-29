Кабинетът направи промени в Надзорния съвет на НЗОК

Министерският съвет (МС) прие решение за промяна на представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за срок от пет години, съобщиха от правителствената пресслужба.

Настоящият Надзорен съвет е конституиран през 2025 г. Членовете му могат да бъдат предсрочно освободени с решение на МС, като на тяхно място се определят нови членове за остатъка от мандата на съвета, поясниха от правителството.

Като представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК предсрочно се освобождават Милена Красимирова Кръстанова и Мария Вълканова Беломорова. На тяхно място се предлага за представители на държавата да бъдат определени изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Борис Михайлов и заместник-министърът на здравеопазването Петко Салчев.

Борис Михайлов е роден през 1959 г. в София. Има завършени две магистратури – по икономика в УНСС и по право, се казва в предоставената от МС информация. Той е преминал курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси. Михайлов е работил в Министерството на финансите, бил е данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото и има над 15-годишен опит като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, а от 5 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. е бил изпълнителен директор на НАП.

Петко Салчев е роден на 14 април 1961 г. Той е дипломиран лекар от Медицинска академия – София със специалност „Социална медицина“, магистър по „Икономика и финанси“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и доктор по медицина. Професор е в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), доцент в Института за икономически изследвания към БАН и хоноруван преподавател по здравна политика в УНСС. Специализирал е международна здравна икономика в Обединеното кралство и Австрия. Притежава богат управленски и академичен опит, съчетаващ медицинско и икономическо образование. В кариерата си е заемал редица висши държавни постове в системата на здравеопазването, сред които заместник-министър на здравеопазването (2003 – 2005 г.), заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (2019 г.) и управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в периода 2020 – 2023 г. Бил е също директор на Регионалния център по здравеопазване – София и изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

В края на май правителството определи Росица Велкова за председател на Надзорния съвет на НЗОК.