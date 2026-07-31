МОН обявява свободните места за четвъртото класиране в гимназиите

Днес Министерството на образованието и науката ще публикува официалния списък със свободните места за четвъртия етап на класиране за прием на ученици в 8. клас след завършено основно образование.

Публикуването на останалите незаети бройки в профилираните и професионалните гимназии дава възможност на кандидат-гимназистите да направят своя последен избор за новата учебна 2026/2027 година.

За свободните места на четвъртия етап могат да кандидатстват ученици, които не са били приети в нито едно училище на предходните етапи, ученици, които досега не са участвали в класиранията, както и ученици, които са били приети и записани на някой от първите етапи, но са изтеглили документите си, за да кандидатстват отново.

Подаването на заявления за четвъртия етап се извършва отново електронно през специализираната платформа на МОН или на място в определените училища-гнезда. В това заявление кандидат-гимназистите подреждат желанията си наново, съобразно само обявените свободни места.

След обявяването на резултатите от четвъртото класиране и последващото записване, останалите единични незаети места в паралелките се попълват на място в съответните училища по директорски прием до началото на учебната година. I БГНЕС