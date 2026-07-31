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Пламна островът в язовир „Батак“

Предполага се, че е предизвикан от човешка небрежност

31.07.2026 | 07:15 ч. 9
Снимка ОД на МВР Пазарджик

Снимка ОД на МВР Пазарджик

Пожар пламна на територията на язовир Батак. Предполага се, че е предизвикан от човешка небрежност.

На място са се отзовали екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Батак и 5 доброволци с помощта на голяма лодка, която е част от атракцион на частна фирма, предлагаща разходки във водите на язовира, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.

"Огнеборците и доброволците са транспортирани до острова на язовир Батак, където са започнали гасителни действия. Тук говорим за стари изгнили дървета и висока тревна растителност", уточни той.

Няма опасност от разпростирането на огъня в горски фонд.

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Петима пожарникари с петима доброволци и гасят в района на острова, който е емблематичен за язовир "Батак".

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