Днес е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне

Днес е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да той да поскъпне. Тези, които нямат необходимия осигурителен стаж за пенсиониране и възнамеряват да го закупят, ще плащат повече от 1 август.

Причината е увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което автоматично повишава и цената на закупувания стаж.

Досега един месец осигурителен стаж струваше около 109,03 евро, а след промяната цената му ще достигне 122,80 евро.

Новият размер е резултат от приетия Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/, според който минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се повишава от 550,66 евро на 620,20 евро, считано от 1 август.

Именно този доход служи като база за изчисляване на сумата, която се заплаща при закупуване на осигурителен стаж.

Размерът на сумата не се определя по преценка на НОИ или НАП, а е регламентиран в Кодекса за социално осигуряване.

За всеки закупен месец се внася осигурителна вноска за фонд "Пенсии“ в размер на 19,8% – процентът, приложим за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. Той се начислява върху минималния осигурителен доход, действащ към момента на плащането. Същият механизъм е посочен и в разясненията на НОИ относно закупуването на стаж.

До края на юли изчислението е следното:

– 550,66 евро × 19,8% = 109,03 евро за един месец.

След влизането в сила на новия осигурителен доход сметката се променя така:

– 620,20 евро × 19,8% = 122,80 евро за един месец.

Това означава, че цената на всеки закупен месец нараства с около 13,77 евро.

Увеличението става още по-осезаемо при по-голям недостиг на стаж.

След 1 август закупуването на шест месеца осигурителен стаж ще струва 736,80 евро вместо досегашните 654,18 евро, което е с 82,62 евро повече.

При липса на една година стаж сумата ще нарасне от 1308,36 евро на 1473,60 евро. За две години необходимата вноска вече ще бъде 2947,19 евро вместо 2616,72 евро досега, което представлява увеличение от 330,47 евро.

Ако недостигът е три години, цената ще достигне 4420,79 евро при 3925,08 евро по старите правила – разлика от 495,71 евро. За четири години стаж ще трябва да се внесат 5894,38 евро вместо досегашните 5233,44 евро, или с 660,94 евро повече.

Ако на човек не достигат максимално допустимите пет години, след 1 август той ще трябва да плати 7367,98 евро вместо 6541,80 евро. Това означава, че сумата нараства с 826,18 евро.

Не всеки кандидат за пенсия обаче трябва да закупува максималния период. Ако например не достигат само седем месеца осигурителен стаж, необходимата сума при новите правила ще бъде около 859,60 евро.

Възможността е предназначена основно за хора, които вече са достигнали необходимата възраст за пенсиониране, но не разполагат с изискуемия осигурителен стаж.

Законът им позволява да закупят само липсващия период, като той не може да надхвърля пет години.

Важно е да бъдат изпълнени едновременно две условия:

– лицето вече да е навършило необходимата пенсионна възраст;

– недостигащият осигурителен стаж да е не повече от пет години.

Тази възможност не може да се използва предварително с цел натрупване на бъдещ стаж. Преди да бъде определена сумата, НОИ извършва проверка на осигурителната история и документите на кандидата, за да установи точно колко осигурителен стаж не достига за придобиване на право на пенсия.