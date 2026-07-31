Тръмп обяви исторически мир в Газа

Тръмп: Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в Газа
Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.
Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Газа.
Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление, каза още Тръмп.
Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция.
Американският президент съобщи за сделката в социалната си мрежа "Трут соушъл".
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