Тръмп обяви исторически мир в Газа

Тръмп: Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в Газа



Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Газа.

Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление, каза още Тръмп.

Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция.

Американският президент съобщи за сделката в социалната си мрежа "Трут соушъл".