Полша завива още по-надясно, а това тревожи Брюксел и Киев

Опозицията в Полша се измества още по-надясно в навечерието на изборите през следващата година, а това заплашва да има сериозно въздействие върху ЕС и Украйна. Националистическата партия "Право и справедливост" (PiS), която управляваше страната от 2015 до 2023 г., влизайки в поредица от конфликти с Брюксел по въпросите на върховенството на закона и правата на ЛГБТК+ общността, се разцепи миналия петък. В основата на конфликта стои сблъсъкът между партийния лидер с желязна ръка Ярослав Качински и бившия министър-председател Матеуш Моравецки, пише Politico.

Големият въпрос е какво означава този разкол за политическата траектория на страна, която разполага с една от най-големите армии в НАТО и е ключов стратегически съюзник на Киев от началото на руската инвазия.

Съюзниците на проевропейския министър-председател Доналд Туск го възприемат като добра новина. Когато Качински застана пред микрофона, за да изгони Моравецки, двама депутати от управляващата коалиция на Туск се заснеха, докато гледаха речта, ядейки пуканки.

Може да се разбере защо биха били доволни. Преди разкола проучването на Politico Poll of Polls даваше на „Гражданската коалиция“ на Туск 32 процента подкрепа, а на PiS - 26 процента. Сега подкрепата за PiS е спаднала до 22 процента.

Но това далеч не е цялата история.

Обединените сили на десните партии все още са в силна позиция, ако се обединят за изборите през 2027 г. А разцеплението от петък означава, че PiS вероятно ще се ориентира по-надясно в своите съюзи, като ще избере идеологическа консолидация вместо опит да си върне центъра.

Крилото на PiS, водено от Моравецки, твърдеше, че партията трябва да разшири своята привлекателност и да възприеме по-малко конфронтационен подход спрямо Брюксел. Качински, от друга страна, изглежда решен да си върне избирателите, които са преминали по-надясно.

Все още обаче не е ясно доколко успешно крайнодесните партии в Полша ще успеят да се споразумеят за обща програма с PiS.

Сред потенциалните бенефициенти от разкола в петък са партиите, които се противопоставят на присъединяването на Украйна към Европейския съюз — а в случая с движението „Федерация на полската корона“ на Гжегож Браун, дори се застъпват за излизането на Полша от блока изцяло.

Полша ще гласува през есента на 2027 г. Според настоящите проучвания най-вероятните пътища към дясно мнозинство биха изисквали участието на партията „Конфедерация“, партията на Браун или и двете.

Разривът достигна кулминация с крайния срок в полунощ, в който трябваше да се откажат от фракцията, която Моравецки беше изградил в партията, или да напуснат. Около 45 депутати отказаха да подпишат. Качински ги обяви за изключени от партията, което предизвика най-сериозния разрив в „Право и справедливост“ от две десетилетия насам.

Моравецки, министър-председател до 2023 г., едва ли можеше да се нарече центрист по европейски стандарти. Но в рамките на PiS неговите поддръжници представляваха по-либерален в икономическо отношение и тактически по-малко конфронтационен лагер – и конкурентен център на властта.

И все пак PiS губи избиратели в полза на десницата. Качински избра бившия министър на образованието Пшемислав Чарнек, известен с твърдата си линия, за свой предпочитан кандидат за министър-председател, за да си върне електората на „Конфедерация“. Резултатите от проучванията обаче спаднаха.

В проучвания, тестващи отделен списък на Моравецки, подкрепата за PiS спада до между 16 и 22 процента, „Конфедерация“ получава около 13 до 15 процента, а партията на Браун – около 10 процента. Проектът на Моравецки „Rozwój Plus“ („Развитие плюс“) получава подкрепа, варираща от под 5-процентния парламентарен праг до около 7,5 процента.

Никоя партия с толкова слаба подкрепа не може да управлява сама. Условията на Брилка за сформиране на десен алианс зависят от Брюксел: не трябва да има повече прехвърляне на правомощия към ЕС, никакво отстъпване по отношение на климатичната политика, срещу която партията ѝ се противопоставя от 2019 г., и категорично „не“ на членството на Украйна в ЕС.

Дори Браун, когото Качински определи като твърде „токсичен“ за каквато и да е коалиция, не е изключен от кръга на нейната партия. „Поддържаме добри отношения“, заяви Михал Вавер, касиер на „Конфедерация“ и член на националния парламент. „Готови сме за сътрудничество в правителството в бъдеще, ако мнозинството се оформи по този начин.“

Лагерът на Моравецки изключи тази възможност.

"Няма шанс", заяви Павел Яблонски, бивш заместник-министър на външните работи, изключен заедно с Моравецки. Партията на Браун, добави той, "е деструктивна".

Други в PiS са по-малко категорични.

Въпреки цялата ожесточеност, отцепилата се група на Моравецки не поглежда към другата страна на политическия спектър. Яблонски заяви, че неговата група иска да продължи да сътрудничи с PiS и изключи всякаква сделка с Туск, чиято коалиция, според него, остава опонент.

Единствената фигура, която би могла да преодолее раздробяването на десницата и да я обедини, е президентът Карол Навроцки, избран миналата година с подкрепата на избирателите на PiS и "Конфедерация", а в Варшава от месеци циркулират слухове за единна дясна листа под неговата президентска егида.

Но дори и фрагментираната десница няма автоматично да спаси Туск.

В едно проучване проведено от IBRiS, общата подкрепа за десните партии не е спаднала след разкола в PiS. Тя дори леко се е повишила – от 47,5% на 47,9%. Изглежда, че избирателите, които напускат Качински, търсят алтернативи в рамките на дясното, а не преминават към Туск. Междувременно самата коалиция на министър-председателя се разпада: от неговите управляващи партньори само "Лявата" постоянно се класира в проучванията над прага, необходим за влизане в парламента.

Най-вероятният път за оцеляване на Туск е десницата да разпилее собствените си гласове.

Ако Моравецки се кандидатира независимо и падне под 5-процентния праг, гласовете на неговите поддръжници няма да спечелят места в парламента. „Конфедерация“ е откровена относно риска, който това би представлявало за цялата десница.

Туск звучи по-малко оптимистично от депутатите с пуканките.