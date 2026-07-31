Българин в Сеута: Потоци от мигранти с часове, вероятно са стотици хиляди

Българският журналист Данаил Алеков описа като изключително напрегната обстановката около испанския автономен град Сеута, където големи групи мигранти се опитват да преминат границата от Мароко. Алеков заяви пред Нова тв, че реалният мащаб на кризата според преките му наблюдения е значително по-голям от представяното в част от медиите.

Напрежението се засили след решението на испанските власти да легализират статута на над 500 000 мигранти. Допълнително отражение оказа и постановление на Върховния съд на Испания, ограничаващо възможността за връщане на хора, достигнали испанска територия по море. На фона на кризата Италия призова за временното изключване на Испания от Шенген, а местните власти в Сеута поискаха подкрепление от Мадрид и затваряне на границата с Мароко.

Алеков, който се намира в района и е проследил движението на мигрантските групи, разказа, че потоците от хора не са спирали с часове.

„Обстановката е доста напрегната. Цифрите, които циркулират в медиите, не отговарят на действителността. След като преминах границата и вече бях в Мароко, вървях около три часа, докато успея да намеря такси. През цялото това време тълпите не спираха да се движат организирано към границата със Сеута“, заяви журналистът.

По думите му потокът е продължил и късно през нощта. „Дори когато най-накрая стигнах до хотела, групите продължаваха да вървят към границата. Не искам да спекулирам, но по мои впечатления може да става дума за шестцифрен брой хора“, каза Алеков.

Той уточни, че става въпрос не само за мигрантите, които вече са достигнали района на граничната ограда, но и за множество хора, разположени в лагери по околните възвишения.

„На отделни хълмове има огромни лагери. Постоянно пристигат още хора с различен организиран транспорт. Броят им е наистина огромен и според това, което видях, вероятно говорим за шестцифрена цифра“, посочи журналистът.

Сеута е малка територия с население от около 80 000 души, поради което масовото навлизане на мигранти създава сериозен натиск върху града. Алеков припомни, че подобна криза е имало и през 2021 г., когато границата са преминали около 10 000 души, но подчерта, че сегашният мащаб е многократно по-голям. „Улиците са претъпкани. На всяко кръстовище, по страничните улици и в проходите има хора. Напрежението сред местното население е осезаемо“, разказа той.

По думите му вече е имало и спонтанна протестна проява на жители на Сеута, насочена срещу политиката на централното правителство. „Местните са притеснени и организираха протест срещу правителството. Сеута обаче е автономна територия и не може сама да взема решения, свързани със затварянето и охраната на границата. Подобно решение трябва да дойде от Мадрид“, обясни Алеков.

В района са разположени военни, но по думите на журналиста те охраняват основно сухопътната граница. Значителна част от мигрантите обаче се опитват да достигнат испанската територия по вода. „Армия има, но тя охранява единствено сухопътната граница. След решението на Върховния съд мигрантите, които преминат по вода, не могат да бъдат върнати обратно по същия начин. Затова сухопътната граница в момента е почти празна, докато по крайбрежието има засилено движение“, заяви той.

Алеков допълни, че бреговата охрана наблюдава преминаващите по море, но правомощията ѝ са ограничени от съдебното решение. „По крайбрежието има лодки на бреговата охрана, но служителите на практика наблюдават случващото се. Те не могат просто да разпоредят връщането на хората“, каза журналистът.

Кризата вече доведе и до жертви сред мигрантите, загинали при опит да достигнат Сеута. Местните власти предупреждават за риск от нови безредици и настояват испанското правителство да изпрати допълнителни сили и да предприеме спешни мерки за овладяване на ситуацията.