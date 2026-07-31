Поверия за Богородични заговезни на 31 юли

На 31 юли отбелязваме голям празник - Богородични заговезни. Те слагат началото на Богородичните пости, като самият пост започва на 1 август и продължава до 15 август, когато отбелязваме Успение на Пресвета Богородица. Важно е да се знае, че постът е кратък, трае само две седмици и не е толкова строг.

С наближаване на Богородичните пости е интересно да разберем какви са поверията, свързани с този период.

10 поверия за Богородични заговезни:

1. В много райони на страната се спазва обичая да се иска и да се даде прошка, по подобие на Сирни заговезни. Мнозина си дават прошка именно по време на Богородични заговезни, за да влязат в периода на пости опростени от грехове.

2. Има поверие, че ако не влезем в постите с чиста душа, молитвите ни няма да бъдат чути.

3. Ако постим и се молим с вяра през първите дни на август, Богородица ще ни помогне в труден момент през годината, гласи друго поверие.

4. Жените не работят тежка домашна работа. Не се пере, не се шие, не се плете, особено през първите дни на поста. Вярва се, че това е проява на почит към Пресвета Богородица – жените трябва да бъдат смирени, кротки и чисти.

Източник: 10 силни поверия за Богородични заговезни