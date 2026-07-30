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По всички граници: Започват строги проверки за вноса на плодове и зеленчуци

Целта е да има ред на пазара и печалба за родния производител, каза Пламен Абровски

30.07.2026 | 09:58 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

От понеделник започват сериозни проверки и контрол на вноса на плодове и зеленчуци. Вносът не може да се ограничи, но може да се провери, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. 

По думите му всяка година се говори, обсъжда се темата за недоволството на българските производители, които не могат да продадат стоката си, но няма резултат. 

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"Нашата амбиция е да направим проверка на всичко. На границата с Македония, с Турция ще има много сериозни проверки. На границата с Гърция ще има патрулки, които ще спират всички камиони. Така ще бъде и със северните ни съседки. Ще проверяват за нелегален внос", обясни министърът пред bTV.

По думите на Абровски с тези масови проверки трябва да се хване незаконния внос, който се извършва от българи, а не от чужденци.

"Ние сме готови да работим и с гръцките данъчни власти, с турски също. Там тепърва ще се сработим. След месец се надявам в министерството да има достатъчно данни, за да ги обявя", добави министърът.  Целта на проверките е да има ред на пазара и да се структурира подпомагането по начин, по който земеделските производители да имат печалба. А не както всяка година да се повдига темата, но да няма резултат. 

Той коментира и тоновете негодно пилешко месо и масло без етикет, открити вчера при проверка до София.

"Правим всичко възможно да не стигне до трапезата. Този търговец е имал резрешително да търгува с други видове месо. Правим абсолютно цялостна проверка назад откъде е дошло и занапред - докъде може да стигне", каза министърът. 

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