Иво Христов: Важно е изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова

За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова – един предвидим, надежден и доказан политик, каза вицепремиерът Иво Христов пред БНТ по повод кандидатурата на държавния глава за поста през есента.

Христов обяви, че има информация в аванс за това кой е кандидатът за вицепремиер, но отказа да назове име.

"Госпожа Йотова е единствената, която има властта да избере своя вицепрезидент. Тя провежда своите сондажи, разговаря с хората. Но аз приветствам самото ѝ решение отрано да обяви кандидатурата, тъй като това е акт на политик, който няма от какво да се срамува да бъде три месеца под лупата на общественото внимание", каза Иво Христов.

Вицепремиерът определи предстоящите президентски избори като "непредвидими" и апелира към избирателите на "Прогресивна България" да бъдат мобилизирани.

Виждаме как десницата, и по-скоро пиарите на десницата, издевателстват над своя кандидат и го карат да цепи дърва, да играе бейзбол, да прави кросове, допълни Христов. Той обяви, че макар да няма официален претендент вдясно, от опозицията са амбицирани да участват като победители в тези избори.

"ГЕРБ също съхранява достатъчно мощ. Тъй че, за да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно тези избори да бъдат спечелени от госпожа Йотова – един предвидим, надежден и доказан политик", заяви Христов.

По думите му Илияна Йотова има досатъчно натрупан авторитет през годините и затова няма нужда от чисто партийна подкрепа, въпреки че е логично, че обединява по-скоро лявото пространство у нас.

Иво Христов подкрепи и решението на президента да не наложи вето на бюджета за 2026 г. "Седем месеца живяхме без бюджет заради политическата криза, в която ни хвърлиха партиите от сглобката. Най-сетне има бюджет."

Президентът има възможността по Конституция да бъде коректив, когато счита, че е необходимо. Той не е самоцелен опозиционер и самоцелен коректив, допълни вицепремиерът по повод критиките на опозицията, че ако се гласува за Йотова, подкрепилите я ще получат премиера Радев.

Съвсем скоро от "Прогресивна България" ще представят управленската си програма, допълни Христов. "Ние сме готови и вече прилагаме управленската програма. Да речем, системата „Сигма“ с изкуствен интелект за анализ на скандалните обществени поръчки, която ги вкарва в един нормален коридор, вече функционира. И без да сме огласили управленската програма. Държавата вече има бюджет, и без да сме огласили управленската програма. Ето неща, които се случиха независимо от целия вой на опозицията."

Иво Христов каза, че доходите на хората са били гарантирани въпреки празната хазна, която управляващите са заварили. "Бихме могли, като опозицията, да задлъжняваме до безкрай. А те се държат като наркоман, който е плячкосал дома и след това пита своите родители: „А защо се разорихме?“ Ами защото всичко е разпродадено и консумирано авансово в името на стъкмистиката за форсираното влизане в еврото."

Иво Христов обвърза решението за разполагане на американските самолети-цистерни в Безмер с "Лукойл", тъй като „над „Лукойл“ тегне въпросът със санкциите. Дамоклевият меч на санкциите, които сега са обект на дерогация, благодарение на която функционира рафинерията“.

Като вицепремиер, който отговаря и за туризма, Иво Христов обяви, че страната ни е добре позната туристическа дестинация. "Мисля, че българската специфика е в това, че предлагаме от всичко по много. Имаме и Черноморието, и ски курортите, и историческия туризъм, тъй като сме древна цивилизация. Ако щете – и кулинарния, и винения туризъм. Тъй че България има какво да предложи."

Той допълни, че "Евровизия" догодина ще бъде чудесна ракета-носител за родния туризъм и успокои, че въпреки информациите за мазут по морето то не е не е по-мръсно от останалите.

"Нещо повече – експерти казват, че Черноморието има голямо бъдеще, тъй като екстремните жеги по Средиземноморието карат туристите да се оттеглят от някои курорти. Говорих неотдавна с високопоставени турски партньори, които казаха, че в Анталия много хора си продават вилите заради изключителната жега. Ние имаме своите шансове и ще ги оползотворим. А догодина „Евровизия“ е чудесна ракета-носител за българския туризъм също", каза Иво Христов.