Продължават пожарите в Ретимно и Парос, щетите са особено големи

За втора нощ пожарникари, доброволци и жители се борят с пламъците в Ретимно и Парос, където силните ветрове значително затрудняват пожарогасителните операции.

В южната част на Ретимно най-трудният фронт е разположен в района на Агия Параскеви, където пламъците са близо до жилищни райони, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Повече от 290 пожарникари с десетки превозни средства и пешеходни екипи работеха непрекъснато през цялата нощ, целящи да ограничат разпространението на огъня, докато въздушната помощ стане отново възможна.

Горският пожар в южната част на Ретимно продължава да се разпространява,

като пожарникарите се борят на множество фронтове при изключително трудни условия. През цялото това време местната общност остава шокирана от смъртта на двамата пожарникари, които загубиха живота си при изпълнение на служебния си дълг.

Според получената досега информация Дирекцията за борба с палежите (DAEE) е задържала заподозрени във връзка с пожара. В същата информация се посочва, че арестуваните се разследват по подозрение за палеж.

Ветровете, които на моменти достигат 10 по скалата на Бофор и се очаква да достигнат дори 12, причиняват непрекъснати възобновявания на огнища и значително затрудняват пожарогасителните операции.

Самолетите работят само в ограничена степен или са приземени, когато условията не позволяват безопасни полети.

Един от двата основни пожарни фронта достигна уникалната екосистема на палмовата гора Превели по-рано и за много кратко време пламъците обхванаха голяма част от гората, оставяйки след себе си картина на пълно унищожение.

Първият запис на мащаба на кошмара идва от системата Коперник, чрез сателитно изображение с висока резолюция на спътника Sentinel-2, което е обработено от научния екип на Националната обсерватория в Атина.

Смята се, че са изгорели приблизително 45 000 акра, като това не включва разрушенията от новия пожар, който обхвана някога красивата палмова гора Превели.

Според първата оценка на страницата "Прогноза за времето в Гърция", повече от 80% от палмовата гора е унищожена. Тя е била екосистема с несравнима красота и природен паметник, особено важен за природата на цял Крит.

Силни наземни сили на пожарната служба, доброволци и строителна техника продължават усилията си за овладяване на огнището в района.

По време на операцията бяха извършени обширни превантивни евакуации на населени места, а граждани и посетители бяха евакуирани и от морето, където е било необходимо, със съдействието на бреговата охрана.

Щетите по домове, посеви, селскостопански съоръжения и добитък вече се считат за особено големи, без все още да е завършено тяхното отчитане.

Ситуацията остава трудна и на остров Парос,

където сериозно възобновяване на пожара в района между Аспро Хорио и Трипити е поставило властите в тревога.

Огънят изгаря ниска растителност, а гъстият дим и пепелта са създали задушаваща атмосфера в по-широкия район.

Сухопътните сили продължават операциите си през цялата нощ без помощта на въздушни средства, докато Спешната медицинска помощ и полицията са в повишена готовност, прилагат правилата за движение и продължават с предпазната евакуация на манастир.

Следващите няколко часа се считат за особено критични, тъй като островът все още е изложен на много висок риск от пожари поради силните ветрове, които продължават с интензитет над 8 по скалата на Бофор и днес петък.