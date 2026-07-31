Депутатите излизат в лятна ваканция от 5 до 23 август

Лятната ваканция на Народното събрание ще бъде от 5 до 23 август включително, решиха депутатите.

Предложението за ваканцията беше внесено от „Прогресивна България“ и беше прието със 150 гласа „за“, 2 – „против“, и 1 – „въздържал се“. От ГЕРБ – СДС не участваха в гласуването.

С приетото решение ваканцията на депутатите ще бъде съкратена, тъй като според правилника за организацията и дейността на Народното събрание ежегодната лятна почивка трябва да бъде от 1 до 31 август, припомня БТА.