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Депутатите излизат в лятна ваканция от 5 до 23 август

Съкращават я с 8 дни

31.07.2026 | 11:38 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лятната ваканция на Народното събрание ще бъде от 5 до 23 август включително, решиха депутатите.

Предложението за ваканцията беше внесено от „Прогресивна България“ и беше прието със 150 гласа „за“, 2 – „против“, и 1 – „въздържал се“. От ГЕРБ – СДС не участваха в гласуването. 

С приетото решение ваканцията на депутатите ще бъде съкратена, тъй като според правилника за организацията и дейността на Народното събрание ежегодната лятна почивка трябва да бъде от 1 до 31 август, припомня БТА.

 

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Тагове:

лятна ваканция депутати Народно събрание
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