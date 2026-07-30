Ивайло Шотев: Бюджетът прави всеки българин по-беден

Депутатът Ивайло Шотев атакува Бюджет 2026 и заяви, че “Продължаваме промяната” е готова с конституционната жалба срещу държавния бюджет и вече събира необходимите 48 депутатски подписа за внасянето ѝ в Конституционния съд.

В предаването “Денят ON AIR” Шотев каза, че юридическият екип на формацията е приключил работата по жалбата, а покана за подкрепа е отправена към всички опозиционни партии. Според него документът може да бъде внесен "до дни", след като бъдат събрани необходимите подписи.

Шотев отправи остри критики към бюджета, като заяви, че според партията, той предвижда рекордно ново задлъжняване и дефицит, без това да води до подобряване на живота на хората. "Този бюджет направи всеки един българин по-беден", подчерта депутатът.

Като аргумент Шотев посочи увеличението на максималния и минималния осигурителен доход, което, според него, натоварва гражданите, без да им носи съответни социални ползи.

Шотев добави, че управляващите замразяват доходите, а инфлацията допълнително намалява покупателната способност на хората.

Пред Bulgaria ON AIR. Шотев изрази съмнения и за начина, по който ще бъдат разходвани част от средствата в бюджета. По думите му около 1,5 млрд. лв. не са достатъчно ясно разписани, което поражда въпроси за прозрачността.

"Когато се взимат и се харчат пари от общото, трябва да знаем накъде отиват", заяви той.

Шопов коментира още, че в бюджета не вижда ясни политики за здравеопазването, образованието и младите семейства. Според него разминаването между обещанията и действията на управляващите води до отдръпване на общественото доверие.

Задават ли се протести?

По отношение на евентуални протести депутатът заяви, че засега "Продължаваме промяната" не планира подобни действия. По думите му енергията на обществото не бива да бъде "похабена" или използвана от други политически играчи, а истинският политически сблъсък ще бъде около следващия бюджет.

Шотев посочи, че в конституционната жалба ще бъдат включени и текстове, свързани с промените в трудовото законодателство и механизма за определяне на минималната работна заплата.

Шотев леко акцентира и върху президентските избори и каза, че Гюров закъснява с обявяването на кандидатурата си.

Гледайте видеото с целия разговор.