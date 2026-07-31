БНБ предупреждава за финансови измами с изкуствен интелект

Българска народна банка разпространи предупреждение за финансови измами в интернет и измамни схеми с използване на изкуствен интелект.

Европейските надзорни органи са издали предупреждение към потребителите за рискове от финансова загуба и кражба на самоличност, както и стъпки за самозащита по отношение на личната и банкова информация.

В предупреждението се разглеждат различните видове онлайн финансови измами и финансови схеми като измама с представяне за друг човек и използване на дълбока фалшификация (deep fake), фишинг и социално инженерство, инвестиционна или застрахователна измамна схема, романтична връзка с цел измама и измамна схема, както и измамна схема при закупуване.

В предупреждението се посочва какво следва да направят потребителите, ако са станали жертва на подобни измами или измамни схеми, а именно: незабавно да спрат операциите, за да се блокират всякакви по-нататъшни преводи към подозрителни сметки и да се избегнат допълнителни загуби; да се свържат с обслужващата банка или финансово дружество чрез официалните канали за контакт; да променят паролите на използваните устройства и приложения/уебсайтове; както и да докладват за инцидента на полицията или на националния компетентен орган.

В предупреждението се обръща внимание също така на опасностите от измами от типа „стая за възстановяване“ (recovery room), при които лице твърди, че е представител на публичен орган (напр. полиция, данъчен или финансов орган и т.н.) и предлага да възстанови загубените при предишна измамна схема пари срещу такса.