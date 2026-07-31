Демерджиев обясни действията си за полетите на Пеевски

Министърът на вътрешните работи даде още подробности за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

В кулоарите на парламента министърът каза, че има данни за “множество лица”, които са заплащали значителни суми за въпросните полети.

“Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват форма на подаръци, които трябва да се декларират, дали представляват средства на Делян Пеевски, които също трябва да намерят отражение”, обясни Демерджиев.

Той подчерта, че няма необходимост да се спекулира с данните от справките. “Входящите номера са различни, справките за полетите и данните от системата са едни и същи”.

"Това са доста сериозни по размер средства, които са плащани от най-различни хора. Изясняваме повода и причините, поради които са плащани. Парадоксалното е, че най-различни хора по най-различни поводи плащат тези суми. Това, че ние ги проверяваме малко по-трудно се дължи на обстоятелството, че навсякъде, където поискаме информация, чакаме със седмици да я получим и не съм и докрай убеден, че тази информация е в пълен обем. Аз не мога да си представя полети, в които няма нито един пасажер, включително и пилоти. Не мога да си представя и полети, за които няма нито един документ. Възникват много въпроси. На най-големия от тях трябва да бъде даден отговор от българските институции. А той е защо, когато се касае за проверки и разследвания, касаещи членовете на точно една парламентарна група, ставаме свидетели на много различен стандарт. И тук не става въпрос само за производството в Бургас, което премиерът освети на заседанието на Министерски съвет”, каза още по темата Демерджиев.

Министърът добавя, че възниква и въпросът дали прокуратурата е предприела някакви действия по един публично изтекъл чат на едно лице с имунитет, защо Сметната палата трябва да се събуди с нарочен сигнал.

“Възникват въпросите защо и допустимо ли е да се натъкваме на такива обстоятелства - на полети без пасажери и екипаж и на липсващи документи. Това е абсолютно недопустимо. Крайно време е институциите в България да си дадат сметка, че такъв двоен стандарт не може да има. Виждаме как работи Прокуратурата по други производства. Имаме изключителен синхрон особено когато се касае за наркотици", коментира Демерджиев.

“Когато стане въпрос за тези хора, делата пътуват със седмици с неизвестен транспорт. Чакаме седмици някой да се запознае и да предприеме действия”, допълни вътрешният министър и призова прокуратурата да транспонира върху ДПС добрия стандарт, който показват при работата си по друг ти производства.