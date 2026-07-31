Скоростният път София-Монтана и тунел под “Петрохан” е в подготвителна фаза

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че проектът за изграждането на скоростен път София-Монтана с тунелно преминаване под прохода “Петрохан” е в подготвителна фаза.

Шишков добави, че предстои провеждането на процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) със защитените зони в мрежата “Натура 2000“, което е задължително условие за последващо развитие на проекта.

Шишков припомни, че в края на 2025 г. експертен технико-икономически съвет към АПИ одобрява за последващо процедиране две вариантни трасета, след което АПИ инициира екологична процедура пред Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Към настоящия момент се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще изготви докладите по ОВОС и ОС. Очаква се договорът с избрания изпълнител да бъде подписан през август.

След това ще бъдат изготвени необходимите задания, ще бъдат проведени консултации със заинтересованите страни и обществеността, ще изработят докладите по ОВОС и ОС и ще бъдат провеждани обществени обсъждания. Процедурата ще приключи с решение на ОВОС, което при нормално протичане на всички етапи се очаква да бъде в средата на 2027 г.

Ускорени срокове

Шишков отбеляза, че сроковете, които са си поставили, са различни от досегашните и ще бъдат много ускорени.

Паралелно с провеждането на екологичните процедури ще започне изработването на разширен идеен проект, подробен устройствен план, парцеларен план и необходимите инженерно-геоложки проучвания.

Регионалният министър съобщи, че е поискал да започне разработването на идейния проект и геоложките проучвания, макар процедурата по ОВОС да не е завършила. Всички работим интензивно, за да може максимално бързо да постигнем крайния резултат, коментира той и изрази надежда да няма излишни обжалвания в хода на процедурата.