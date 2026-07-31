Здравният министър разпореди проверка на болницата в Ловеч

Катя Ивкова, министър на здравеопазването, е разпоредила проверка на ИА “Медицински надзор” в МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч след извършена от нея инспекция на лечебното заведение. В проверката се включи и ресорният зам.-министър д-р Ивиан Бенишев, отговарящ за лечебните заведения.

"Проверих пет-шест отделения, от тях пациенти имаше само в едно", заяви министър Ивкова, цитирана от пресцентъра на МЗ.

По време на посещението си министърът се запозна с организацията на работа, състоянието на материалната база и функционирането на отделенията. Проверката се извършва на фона на установеното тежко финансово състояние на лечебното заведение и необходимостта от предприемане на мерки за подобряване на управлението му.

"Освен лошото финансово състояние, е налице и безстопанственост по отношение на управлението на болницата. Има цял етаж, който преди е функционирал като отделение по Урология, който е почти разрушен, дори не е направен опит да се изнесе старата мебелировка, да се направи планиране за преобразуване на това отделение в друго”, каза министър Ивкова.

Тя подчерта необходимостта от по-ефективно управление и съвместни действия между ръководството и медицинските специалисти за стабилизиране на болницата.

“Лечебното заведение работи на около 30%, с това няма как да се постигне необходимата финансова стабилност. Трябва да бъдат преодолени негативите в управлението на болницата, защото гражданите на гр. Ловеч заслужват да получат качествена здравна помощ от държавното лечебно заведение", заяви добави здравният министър.

Посещението на Ивкова завърши с разговор с началниците на всички отделения, по време на който те имаха възможност да поставят директно въпросите и проблемите, с които се сблъскват в ежедневната си работа.