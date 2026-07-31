КС образува три дела във връзка с бюджета за 2026 г.

Конституционният съд образува три дела във връзка с държавния бюджет за 2026 г., който беше приет от депутатите в края на миналата седмица и обнародван днес в Държавен вестник.

Първото от тях с докладчик съдия Соня Янкулова е образувано по инициатива на ГЕРБ-СДС, подкрепено и от депутати от „Продължаваме промяната“. То е заради предвидения бюджетен дефицит в размер на 5,7% от БВП, въпреки че действащите разпоредби на Закона за публичните финанси не допускат подобно отклонение от рамката до 3% от БВП без извънредни обстоятелства. Според вносителите бюджетът противоречи и на европейския регламент за координация на икономическите политики от 2024 г. (Регламент /ЕС/ 2024/1263).

Второто и третото искане, внесени от „Продължаваме промяната“ и ГЕРБ-СДС, засягат конкретни параграфи от преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет и Закона за държавното обществено осигуряване. Едното е свързано с промените в Кодекса на труда за изчисляването на трудовия стаж, равняването на магистратските заплати на 60% от основното месечно възнаграждение на народен представител и замразяването на минималната работна заплата, без да е изготвен нов механизъм за изчисляването ѝ. Според депутатите промените в трите параграфа не осигуряват изискуемите яснота, предвидимост, устойчивост и съразмерност на правната уредба; създават риск от нееднакво третиране и ограничаване на трудови права; и засягат институционална гаранция за независимостта на съдебната власт.

Докладчик по това дело отново е Соня Янкулова.

Третото е образувано за параграф 7, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавното обществено осигуряване. С тази точка се създава нов член в Закона за здравето – 113а, който изисква повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. Депутатите, сезирали КС, отбелязват, че за задействането на този ред не се изисква престъпното обстоятелство или неистинността на документа да са установени с влязъл в сила съдебен акт.

„Достатъчно е в хода на образувано наказателно производство да бъдат констатирани неопределени по вид, източник и доказателствена стойност „данни". Законът не изисква документът да е бил от съществено значение за първоначалното решение; не определя кой орган и с какъв акт установява наличието на данните; не предвижда уведомяване и изслушване на засегнатото лице преди изпращането на решението за ново произнасяне; не урежда последиците при прекратяване на наказателното производство или при оправдателна присъда; не създава механизъм за възстановяване на правното положение, ако подозрението не бъде потвърдено“, се отбелязва в жалбата.

Докладчик по това дело е съдия Борислав Белазелков.

Депутатите от „Продължаваме промяната“ призоваха държавния глава Илияна Йотова да наложи вето на Закона за държавния бюджет и заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако законът не бъде върнат за повторно разглеждане. ГЕРБ-СДС също обявиха, че ще внесат жалба срещу бюджета след обнародването му в Държавен вестник, припомня Investor.bg.

В изявление пред медиите Йотова обяви, че обнародва бюджета, като отбеляза, че въпреки забележките към някои от параметрите на бюджета, „президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата“. В изказването си тя заяви, че правният екип на президентството и експерти по конституционно право не са открили противоречия между бюджета и Конституцията.