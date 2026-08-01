Испания уведоми ЕК, че нито един мигрант от Сеута не е влязъл в Европа

Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахлулите в четвъртък в Сеута мигранти са се върнали обратно в Мароко и че нито един от тях не е стигнал до континенталната част на ЕС, предаде ДПА.

"Той ме уведоми по телефона, че в резултат на решителните действия на практика всички влезли в Сеута са се върнали обратно. Нито един човек не е влязъл в континенталната част на Европа", написа Брунер в Екс.

Австрийският еврокомисар добави, че двамата ще останат в тясна връзка.

Днес се очаква да се състои среща на експертно ранище на държавите от ЕС, на която те да обсъдят събитията, съобщи Ирландското председателство на Европейския съвет. Тя ще бъде последвана от заседание в понеделник на постоянните представители на страните от Общността, които ще направят оценка на ситуацията и ще набележат мерки за улесняване на координацията.

(БТА)