БСП: България няма как да остане без лява партия

Лидерът на младежката организация на БСП Габриел Вълков е сигурен, че партията или ще се промени, или ще създаде ново ляво обединение, което може да се казва по различен начин, но едно е сигурно - ще влезе в следващия парламент.

Преди събирането на социалистите на Бузлуджа, Вълков каза пред БНР, че винаги се тръгва с надежда и стимул за борба с несправедливостите.

"Виждаме какво става и с бюджета, който се гласува в НС. Не го оценявам като социален. Замразява се минималната работна заплата. Виждаме инфлацията и цените, които растат. Румен Радев има много високо обществено доверие. Все още няма как да натрупа негативи. Но тези стъпки, по които вървят - без да виждам реформи, без някакви по-кардинални и големи промени, лека-полека ще ерозират и доверието към него и към правителството”, каза още лидерът на младежката организация.

Вълков отстоява идеите на младите и твърди, че те искат да останат да живеят в една по-нормална и справедлива държава. “В момента не виждам партия, която да отстоява нашите ценности”, добави социалистът.

"Тези, които са решили да останат в БСП, виждат алтернативен вариант. Вярвам, че тази наша алтернатива отново ще бъде в парламента, защото държавата няма как да остане без лява партия”, добави Вълков.

"Държим да останем на "Позитано" 20. Нека да видим какво финално ще направи правителството. Нямаме официално писмо, с което да ни уведомят, че напускаме сградата или ни гонят от нея”, каза още той.