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Зрител на офроуд състезание в Родопите е блъснат от джип, с опасност за живота е

Мъжът е транспортиран с въздушна линейка към болница в Пловдив

02.08.2026 | 18:31 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Зрител на офроуд състезание, организирано в родопското село Смилян, е ударен от състезателен джип, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. Пострадалият 60-годишен мъж е транспортиран с въздушна линейка към болница в Пловдив, получил е гръдна и коремна травма, състоянието му е с опасност за живота, казаха за БТА от Спешното приемно отделение в МБАЛ – Смолян. Раненият мъж е баща на един от състезателите в офроуд надпреварата. 

Инцидентът е станал в частен имот по трасето в района на село Горово в землището на община Рудозем, уточниха от полицията в Смолян. Обстоятелствата около сблъсъка се изясняват. Една от версиите по случая е, че зрителят се е опитал да пресече през трасето, подхлъзнал се е и паднал, а джипът го е ударил на заден ход, според информация от кметството в Смилян. 

Полицията само е информирана за провеждането на състезанието, организацията и сигурността на събитието се следи от стюарди, уточниха от Областната дирекция на МВР.

Състезанието се провежда за 10-а година от местния офроуд клуб в с. Смилян, обясниха от кметството. 

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