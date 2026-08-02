Русия и Северна Корея строят мост на границата си

Русия и Северна Корея строят мост за автомобилно движение на границата си.

Официално целта е развиване на търговски отношения и туризъм, но наблюдатели подозират съвсем други цели.

От 1959 година над граничната река Тумъндзян или Туман минава железопътен мост - засега единствената връзка по суша между двете държави. Паралелно обаче се строи мост, който е почти готов.

Финализирането на проекта буди безпокойство в Украйна, тъй като има опасения, че мостът може да се използва не само за превоз на стоки, а и за прехвърлянето на войници от Северна Корея в Русия, които да вземат участие във войната.

От началото на войната срещу Украйна насам Русия и Северна Корея се сближават все повече. И двете страни са засегнати от всеобхватните западни санкции и са в силна външнополитическа изолация.

През юни 2024 година държавните ръководители Владимир Путин и Ким Чен Ун подписаха стратегическо споразумение за партньорство.

"Темпото, с което върви строителството на моста, както и интензивният трафик по релси в района са ясни знаци за значимостта на разширяването на търговията между двете страни в течение на войната на Русия срещу Украйна", подчертава Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) във Вашингтон.

През 2024 година по официални данни търговският обмен между Русия и Северна Корея е бил едва 34 милиона долара, докато само разходите за строителството на моста и околната инфраструктура възлизат на 100 милиона долара.

От сателитни кадри се вижда, че се вдигат и големи халета за съхранение на стоки и митническа обработка на товарите, паркинги за камиони, както и хеликоптерна площадка, пише DW.

Само преди няколко дни украинският президент Володимир Зеленски предупреди в платформата Х, че Русия би могла да използва още 30 000 севернокорейски бойци във войната срещу Украйна.