Министерството на енергетиката: АЕЦ "Козлодуй" работи по график

Двата енергоблока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, съобщи Министерството на енергетиката в актуализирана информация до медиите.

Към 17:00 ч. на 2 август двата блока на централата произвеждат електроенергия съгласно утвърдения график. От министерството отбелязват, че ниското ниво на Дунав вече е довело до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и създава затруднения за атомни електроцентрали и в други държави.

По оценка на ведомството, ако се запази средният темп на понижаване на нивото на реката, наблюдаван през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ „Козлодуй“ поне през следващите три седмици.

Министерството на енергетиката посочва, че е предприело необходимите действия за своевременно информиране на българските институции и за осигуряване на международно съдействие в рамките на договореностите за управление и използване на водите на река Дунав. Поддържа се постоянен контакт на най-високо равнище с властите в Сърбия и Румъния.

От ведомството допълват, че са в постоянна координация с АЕЦ „Козлодуй“, Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор, за да бъде гарантирана сигурността и надеждното функциониране на електроенергийната система.