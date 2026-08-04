Няма риск за АЕЦ "Козлодуй" заради пресъхналия Дунав

Само за ден нивото на река Дунав падна с 5 см. Въпреки това обаче няма риск за работата на АЕЦ „Козлодуй“, обявиха от Министерството на енергетиката. При проектирането на централата е предвидена опасността от екстремно засушаване.

Ниското ниво на река Дунав и охлаждането на атомната централа са сред темите за разговор между козлодуйчани. Притеснение обаче не се усеща.

Централата и голяма територия около нея са обект, свързан с националната сигурност, и екипът ни не беше допуснат до нея, предава бТВ.

От Министерството на енергетиката успокояват, че риск централата да спре няма.

„Ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на река Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ „Козлодуй“ през следващите поне три седмици“, се посочва в позицията.

От един от двата канала, от които излиза водата, която е охладила реакторите на АЕЦ „Козлодуй“, с просто око може да се види, че нивото на водата в канала е намаляло с 20-30 см.

Благодарение на по-дълбоките места за взимане на вода за АЕЦ „Козлодуй“ в момента централата работи, обяснява д-р Иван Хиновски, енергиен експерт.

„Избран е най-консервативният вариант с най-голям обем на каналите, с най-дълбоко вкопаване на шахтите за водовземане“, посочва д-р Иван Хиновски.

Ако нивото на Дунав продължи да спада със същите темпове, още три седмици първата атомна централа може да работи на пълна мощност.

„Ако в момента абсолютното ниво, дълбочината на Дунав, е 80 сантиметра, то трябва да спадне с още 40 сантиметра, за да се стигне до този критичен минимум“, посочва д-р Иван Хиновски.

Няма пряка опасност за реакторите, защото количествата вода, които влизат в централата, не се използват за охлаждането им, а за охлаждане на парата, необходима за производството на ток.

Помпени станции взимат водата от река Дунав и по студени канали я отвеждат до АЕЦ "Колзодуй". Там тя се използва основно за охлаждане на кондензаторите на турбините, но и на топлообменници и лагери.

В часовете преди обяд около 28% от енергията у нас идва от АЕЦ "Козлодуй", а по-голямата част - около 50%, идва от фотоволтаици. В следобедните часове делът на фотоволтациите нараства, а на централата леко намалява.

Двата реактора на АЕЦ "Козлодуй" работят нормално, като пети блок е с товар от 1017 мегавата, а 6-и - 974 мегавата, като товарите в рамките на деня варират.