Склад е ударен от дронове близо до Санкт Петербург

Склад край втория по големина град в Русия Санкт Петербург е бил ударен от дронове, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в Телеграм тази сутрин, предаде Ройтерс.

В публикацията си Дрозденко не уточнява кое точно е поразеното съоръжение.

В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финландските Сили за отбрана в платформата Екс.

През последните месеци Украйна засили въздушните си удари с голям обсег навътре в територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия.

От 18 юли Украйна атакува около десетина обекта на руската фирма за електронна търговия „Уайлдберис“ с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска икономика.

(БТА)