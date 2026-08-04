Детето, нахапано от куче, е в стабилно състояние

6-годишното дете, което вчера беше нахапано от куче от породата Кане Корсо, е в стабилно състояние, съобщава Нова тв.

Инцидентът е станал в казанлъшкото село Кънчево.

Първоначално момиченцето беше откарано в Университетската болница в Стара Загора, а след това е транспортирано в УМБАЛ “Св. Георги“ в Пловдив, където са извършени първоначалните прегледи.

Детето е в стабилно общо състояние, с наранявания с областта на лицето. Предстоят интервенции. Очаква се днес лекарите да дадат повече информация за състоянието му.

Какво се е случило?

Трагедията се разиграла, когато детето и баща му отишли на гости у съседи. Въпреки че домашното животно било гледано на друго място, то някак успяло да стигне до двора, където седели всички, и да нападне момичето. Собственикът на кучето е подал сигнала на телефон 112.

“Кучето просто открехва вратата, влиза в другия двор и нахапва детето”, разказва стопанинът, но увери, че домашният му любимец живее зад висока ограда и при заключени врати. Казва още, че животното никога не е проявявало подобна агресия.

По случая вече е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Разследването трябва да установи как се е стигнало до нападението и дали собственикът на животното е изпълнил задълженията си по осигуряване на безопасността.

По информация на полицията документите на кучето са били проверени още в деня на инцидента и към момента не са установени нарушения, свързани с регистрацията на животното. Собственикът не е задържан.