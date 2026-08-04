Себастиан Стан и Анабел Уолис станаха родители

Себастиан Стан и Анабел Уолис официално станаха родители!

Списание People потвърждава, че 43-годишният актьор от филмите на Marvel и 41-годишната звезда от "90 минути до присъда" ("Mercy") са посрещнали първото си дете миналия месец. Двамата засега не са разкрили пред обществеността никакви подробности за новороденото. TMZ първи съобщиха новината.

Представители на Стан и Уолис не са били открити за коментар.

Бременността стана известна през април

През април Себастиан и Анабел бяха забелязани да се разхождат заедно в Ню Йорк, като снимките разкриха, че очакват първото си дете. На кадрите ясно се виждаше наедрялото коремче на актрисата.

Бъдещата майка беше облечена в свободна черна рокля и кафяво яке, които бе съчетала с чанта с леопардов принт и черни слънчеви очила. До нея вървеше бъдещият татко с кафяв панталон, бяла риза и дънково яке.

И тогава представителите на Стан и Уолис не бяха открити за коментар.

"Искам да бъда добър баща"

Звездата от "Капитан Америка: Завръщането на първия отмъстител" ("Captain America: The Winter Soldier") проговори за първи път за предстоящото бащинство в разговор с Deadline по повод новия си проект "Фиорд" ("Fjord").

Филмът на режисьора Кристиан Мунджиу, чиято премиера е през август, проследява мъж, принуден да преосмисли собствената си стойност както като баща, така и като мъж. Ролята накарала Стан да се вгледа по-внимателно в собствения си живот и в разбиранията си за мъжествеността и бащинството, докато се подготвял за този нов етап.

"Искам да бъда добър баща", сподели той пред медията. По-късно в интервюто актьорът допълни: "Усещам отговорността да бъда добър баща. А също и добър човек. На 43 години съм и в много отношения имам чувството, че едва сега започвам да се уча. За мен това е просто лудост. Затова ми харесва, когато откривам гледните точки на различни хора. Опитвам се да чета колкото мога повече, независимо каква е позицията, само за да я разбера."

От слуховете за връзка до червените килими

Актьорът от "Гръмотевиците*" ("Thunderbolts*") и звездата от сериала "Остри козирки" ("Peaky Blinders") породиха слухове за романтична връзка през май 2022 г., когато бяха забелязани заедно на рождения ден на Робърт Патинсън.

Двойката започна да се появява по-често заедно на публични места през 2024 г. През февруари същата година Анабел придружи Себастиан на Берлинския филмов фестивал за премиерата на "A Different Man". През май 2024 г. двамата минаха по червения килим на кинофестивала в Кан за световната премиера на биографичния филм за Доналд Тръмп "Стажантът" ("The Apprentice"), в който Стан изпълнява главната роля.

Когато през януари Себастиан спечели първия "Златен глобус" в кариерата си за "A Different Man", той специално се обърна към Уолис в речта си с думите: "Анабел, обичам те."

Любов, пазена далеч от прожекторите

В интервю за корицата на Vanity Fair от май 2025 г. Стан направи рядък коментар за връзката си с Анабел след напрегнатия сезон на наградите.

"Имам чувството, че в днешно време е наистина трудно човек да запази каквото и да било лично пространство", призна актьорът, след като медията отбеляза, че връзката между него и Уолис "не е нещо, което някой от двамата обсъжда" публично. "Това е единствената част от живота ми, която се опитвам донякъде да запазя за себе си, въпреки че в крайна сметка и тя някак излиза наяве", допълни той.

Двамата присъстваха заедно и на церемонията по връчването на наградите "Оскар" през 2025 г., както и на последвалото парти на Vanity Fair.