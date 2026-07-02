Петото плащане по ПВУ е на път след положителна оценка от Брюксел

Европейската комисия (ЕК) е дала положителна оценка на съдебните реформи и промените, свързани със статута на главния прокурор. Това означава, че България ще получи средствата по петото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщи в Брюксел вицепремиерът Атанас Пеканов. Той участва в конференция, посветена на многогодишния бюджет на Европейския съюз (ЕС).

"Всяка седмица сме в дискусии с Европейската комисия. Вчера отново имаше преговори за ПВУ. Както знаете по линия на антикорупционните реформи, на върховенството на закона се движим в график. В много бърз порядък се случиха нужните промени. Там смятам, че много бързо ще се случи всичко, както трябва до края на август месец. По трудна е темата енергетика, но там Министерството на енергетиката започна вече важните реформи, които са по отношение на Българския енергиен холдинг. Работи се по тях и се надявам, че те също ще се случат до края на август", заяви Пеканов, цитиран от БГНЕС.

По думите му Европа се нуждае от по-голям бюджет, а Европейската комисия вече е направила такова предложение през миналата година. За България обаче е важно в този по-голям бюджет да бъде запазена традиционната роля на кохезионната политика, подчерта Пеканов. Той отбеляза, че тя вече е била частично намалена и че страната ни не може да приеме нови съкращения.

Вицепремиерът посочи, че кохезионната политика не е "просто подарък от едни страни към други", а инвестиция във функциониращия европейски пазар. По думите му това означава средства за инфраструктура като влакове и метро, както и за здравеопазване и други допълнителни ползи.