Опасност за здравето в Халкидики: Откриха микроби в питейна вода

Питейната вода в района на Сивири, община Касандра, Халкидики, временно е обявена за негодна за употреба, съобщава Iefimerida.gr. Решението е взето след микробиологичен анализ на проба от водопроводната мрежа, при който са установени показатели, които според компетентния здравен орган представляват потенциална опасност за общественото здраве.

Община Касандра информира жителите на Сивири, че след писмено уведомление от Дирекцията по обществено здраве и социални грижи на Регионалната единица Халкидики, незабавно предприема необходимите мерки. Те включват дезинфекция (хлориране) на водопроводната мрежа, провеждане на повторни проби и лабораторни анализи, както и разследване за установяване на причините за микробиологичното замърсяване.

До приключването на необходимите дейности и публикуването на резултатите от новите проверки, които ще потвърдят безопасността на водата, жителите се молят, като превантивна мярка, да не използват водата от мрежата за пиене, готвене или миене на зъбите.

Препоръчва се използването на бутилирана вода или, като алтернатива, вода, която предварително е била достатъчно дълго кипната.