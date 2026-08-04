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Закопчаха насилник, потрошил 49-годишна жена в Горна Оряховица

Жената, която живее с него, е с фрактури в болница

04.08.2026 | 10:18 ч. Обновена: 04.08.2026 | 10:18 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията в Горна Оряховица задържа 54-годишен от Лясковец за домашно насилие, съобщиха от МВР във Велико Търново.

В понеделник сутринта съдействие в полицейското управление в железничарския град е потърсила 49-годишна жена. Тя обяснила, че между 1 и 3 август ѝ е бил нанесен побой от мъжа, с когото съжителствала. 

Жената е прегледана от екип на Спешна помощ в Горна Оряховица, след което е транспортирана във великотърновската болница с фрактури на череп и ребра. След преглед е настанена в специализирано заведение.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а работата по образуваното досъдебно производство продължава.

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